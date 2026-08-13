कासगंज: कोर्ट के आदेश पर जमीन की पैमाइश के दौरान धक्का-मुक्की, बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हंगामा

जागरण संवाददाता, कासगंज। अमांपुर थाना क्षेत्र के गांव जारई में बुधवार शाम पांच बजे न्यायालय के आदेश पर जमीन की पैमाइश के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान 70 वर्षीय हरिप्यारी पत्नी राम सिंह जमीन पर गिर गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

महिला की मौत के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने अमांपुर थाने पहुंचकर देर रात हंगामा किया और दूसरे पक्ष के साथ ही जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जारई निवासी प्रेमपाल, पप्पू, महेश पुत्रगण राम सिंह आदि और फफौता निवासी अजंट सिंह पुत्र जमादार के बीच करीब डेढ़ बीघा जमीन को लेकर वर्ष 2016 से न्यायालय में विवाद चल रहा है।

बुधवार शाम सहावर तहसीलदार संदीप चौधरी के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव पहुंची थी। टीम जमीन की पैमाइश कर रही थी, तभी दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई।स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष के पप्पू, उनकी बेटियों कविता और बबिता, देवेंद्र सेठ तथा आकाश को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में खींचतान और धक्का-मुक्की हुई।

आरोप है कि अपने स्वजन को हिरासत में लिए जाते देख हरिप्यारी तनाव में आ गईं और जमीन पर गिर पड़ीं। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु की जानकारी मिलते ही गांव के दर्जनों लोग देर रात को अमांपुर थाने पहुंच गए। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान हंगामा होता रहा।

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पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ दुर्गेश उपाध्याय ने बताया कि जमीन की पैमाइश न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कराई जा रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद और धक्का-मुक्की हुई। एक महिला के गिरने से मृत्यु होने की सूचना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।