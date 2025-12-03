Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर की सड़कों पर अचानक पैदल निकले डीएम प्रणय सिंह, लोगों से की ये अपील

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:54 AM (IST)

    कासगंज के जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शहर में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के नि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शहर की सड़कों पर निकले डीएम।

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। डीएम जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शहर में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर साफ सफाई को लेकर शहर में औचक निरीक्षण। उन्होंने कार्यालय, सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों एवं कूड़ा निस्तारण स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम प्रणय सिंह ने नियमित साफ-सफाई, कचरा उठाव की व्यवस्था को समयबद्ध करने तथा नालियों की समुचित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक मंजूर अहमद, नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

     

    जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के लगाए जाएंगे भर्ती शिविर

    कासगंज। जिला सेवायोजन अधिकारी डॉ. पीपीसी शर्मा ने जानकारी दी है कि एसआएस सिक्यूरिटी दिल्ली कंपनी द्वारा पांच व छह दिसंबर को सहावर ब्लॉक, आठ व नौ दिसंबर को गंजडुंडवारा ब्लॉक, 10 व 11 दिसंबर को पटियाली ब्लॉक, 12 व 13 दिसंबर को अमांपुर ब्लॉक, 15 व 16 दिसंबर को सिढ़पुरा ब्लॉक, 17 व 18 दिसंबर को कासगंज ब्लॉक 19 व 20 दिसंबर को सोरों ब्लाक में भर्ती शिविर लगाए जाएंगे। अन्य जिले के युवक भर्ती शिविर में शामिल हो सकते हैं।