Weather Update: शीतलहर से बचाव को जिला प्रशासन की एडवाइजरी जारी, बच्चों और बुजुर्गाें के लिए DM प्रणय सिंह की अपील
कासगंज में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डीएम प्रणय सिंह ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। मौसम की जानकारी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, कासगंज। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम प्रणय सिंह ने जनपदवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के उपायों को अपनाकर स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
मौसम में लगातार गिरावट आ रही है, ऐसे में लोग स्थानीय रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और मोबाइल के माध्यम से मौसम के अपडेट लेते रहें। घरों में अंगीठी, हीटर, कोयले की सिगड़ी या मिट्टी तेल के चूल्हे का उपयोग सावधानीपूर्वक करें तथा कमरों में उचित वेंटिलेशन अवश्य रखें, जिससे जहरीला धुआं जमा न हो सके।
जनता से सतर्क रहने और सावधानियां अपनाने की अपील
डीएम ने कहा है कि शरीर को गीला न रहने दें और गीले कपड़े तुरंत बदलें। पर्याप्त गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपी, मफलर आदि पहनें। ऊनी कपड़े कम होने पर दो–तीन कपड़े एक के ऊपर एक पहनने से भी ठंड के प्रभाव से बचाव हो सकता है। अत्यधिक ठंड के समय सामुदायिक केंद्रों व आश्रय स्थलों पर बने अलाव का लाभ उठाया जा सकता है।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कोहरे व कड़ाके की ठंड में बाहर जाने से रोका जाए। नियमित रूप से पोषक आहार, गर्म पेय पदार्थ और धूप लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा निराश्रित, विकलांग या बीमार व्यक्तियों के ठंड से प्रभावित दिखने पर नि:शुल्क कंबल उपलब्ध कराने में सहयोग करें। सामूहिक प्रयास और सावधानी ही शीतलहर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। जनपदवासियों से सहयोग और सतर्कता की अपील की गई है।
