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कासगंज: घनी आबादी के बीच घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने चार घंटे की कवायद के बाद पकड़ा

By Suman Kumar Edited By: Prateek Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:37 PM (IST)

कासगंज के अशोकपुर गांव में घनी आबादी के बीच एक मगरमच्छ घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर काली नदी में छोड़ दिया।

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संवाद सूत्र, अमांपुर (कासगंज)। गांव अशोकपुर में सोमवार सुबह अचानक मगरमच्छ पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। घनी आबादी के बीच मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।

करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। सोमवार तड़के करीब चार बजे अनार सिंह की दुकान के पास अमर सिंह वाली गली स्थित एक खंडहर में मगरमच्छ दिखाई दिया। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ते ही गांव में शोर मच गया। देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।

घनी बस्ती में मगरमच्छ होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के समीप स्थित बंबा में पानी बह रहा है। आशंका है कि मगरमच्छ पानी के रास्ते बंबा से निकलकर गांव की ओर आ गया और खंडहर में पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को मगरमच्छ से दूर रहने की हिदायत दी। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी

सूचना मिलने पर कासगंज वन विभाग की रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। टीम ने काफी सावधानी के साथ मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को जाल में सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे काली नदी में ले जाकर छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

ग्रामीणों की सूचना पर टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बंबा, नहर और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास सावधानी बरतें। मगरमच्छ दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं और तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें।

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- विवेक यादव, वन रक्षक अधिकारी।