आठवीं के छात्र ने फंदा लगाकर दी जान, टॉपर था स्कूल में; कासगंज में रह रहा था नानी के घर

जागरण संवाददाता, कासगंज। ननिहाल में रह रहे कक्षा आठ के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। वह अपने कमरे में पढ़ाई करने की कहकर गया था, इसके बाद बाहर नहीं निकला। उसने छत के कुंदे पर फंदा लगाया। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चा अपने स्कूल में टाॅपर था। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

एटा जनपद के एक थाना क्षेत्र के गांव फरौली निवासी 13 वर्षीय हिमांशु पुत्र शैलेंद्र जोकि ढोलना थाना क्षेत्र के नगला नारायण गांव स्थित अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। वह राणा इंटर कालेज में कक्षा आठ का छात्र था। परिजनों के अनुसार हिमांशु के पिता शैलेंद्र की करीब तीन वर्ष पूर्व छह अगस्त को बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी।

पिता की मौत के बाद हिमांशु की मां जावित्री देवी दिल्ली में रहकर मेहनत-मजदूरी करती है। हिमांशु और उसकी बहन मुस्कान भाई ऋषि नगला नरायन में ही रहकर पढाई करते हैं। स्वजन ने बताया कि बीती शाम हिमांशु खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चला गया था।

देर शाम तक जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो मामा ने सात बजे कमरे में जाकर देखा, तो हिमांशु पंखे के कुंदे पर फंदे पर लटका हुआ था। यह देखकर स्वजन में चीख-पुकार मच गई। स्वजन ने तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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सूचना मिलने पर ढोलना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।