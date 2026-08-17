कासगंज के चाड़ी रेलवे फाटक पर बनेगा ओवरब्रिज, खत्म होगा जाम का झंझट

जागरण संवाददाता, कासगंज। अमांपुर रोड स्थित चाड़ी रेलवे फाटक पर अब 2.17 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। लंबे समय से रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से परेशान राहगीरों को परियोजना पूरी होने के बाद बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ओवरब्रिज बनने से अमांपुर, सहावर समेत आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले हजारों लोगों का आवागमन सुगम होगा।

चाड़ी रेलवे फाटक कासगंज शहर को अमांपुर और सहावर क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित है। ट्रेनों के गुजरने के दौरान फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। इससे व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरी-पेशा लोगों को परेशानी होती है। जाम के कारण लोगों का समय भी बर्बाद होता है।

डीपीआर तैयार होने के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया चाड़ी रेलवे फाटक की समस्या को देखते हुए सपा सांसद देवेश शाक्य ने ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर कैंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष मामला उठाया था। इसके बाद परियोजना के लिए 2.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने की बात सामने आई है।