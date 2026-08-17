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कासगंज के चाड़ी रेलवे फाटक पर बनेगा ओवरब्रिज, खत्म होगा जाम का झंझट

By Suman Kumar Edited By: Sachin Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)

कासगंज के अमांपुर रोड स्थित चाड़ी रेलवे फाटक पर 2.17 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज बनेगा, जिससे लंबे समय से लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. चाड़ी रेलवे फाटक पर 2.17 करोड़ का ओवरब्रिज बनेगा।

  2. लंबे समय से लगने वाले जाम से मिलेगी बड़ी राहत।

  3. सपा सांसद देवेश शाक्य की पहल पर परियोजना स्वीकृत।

जागरण संवाददाता, कासगंज। अमांपुर रोड स्थित चाड़ी रेलवे फाटक पर अब 2.17 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। लंबे समय से रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से परेशान राहगीरों को परियोजना पूरी होने के बाद बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ओवरब्रिज बनने से अमांपुर, सहावर समेत आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले हजारों लोगों का आवागमन सुगम होगा।

चाड़ी रेलवे फाटक कासगंज शहर को अमांपुर और सहावर क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित है। ट्रेनों के गुजरने के दौरान फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। इससे व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरी-पेशा लोगों को परेशानी होती है। जाम के कारण लोगों का समय भी बर्बाद होता है।

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डीपीआर तैयार होने के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया

चाड़ी रेलवे फाटक की समस्या को देखते हुए सपा सांसद देवेश शाक्य ने ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर कैंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष मामला उठाया था। इसके बाद परियोजना के लिए 2.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने की बात सामने आई है।

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डीपीआर तैयार होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पहली किस्त जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।सपा सांसद देवेश शाक्य के अनुसार, चाड़ी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की प्रमुख समस्याओं में शामिल थी। उनके मुताबिक परियोजना पूरी होने के बाद कासगंज से अमांपुर और सहावर की ओर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी तथा क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि चांड़ी फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जाए, उनकी मांग को मंजूरी मिल गई है। डीपीआर तैयार हो चुकी है। पहली किस्त भी रिलीज हो गई है। जल्द परियोजना का कार्य शुरु हो जाएगा। कासगंज-अमांपुर-सहावर मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से स्थायी निजात मिल सकेगी।

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