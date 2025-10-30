Language
    UP के इस जिले में तीन सौ हेक्टेयर खेती की जमीन होगी संरक्षित, इस बड़ी योजना के तहत खर्च होंगे 75 लाख

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    कासगंज में कृषि विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत चार गांवों की 300 हेक्टेयर खराब कृषि भूमि को 75 लाख रुपये से संरक्षित करेगा। इस योजना में सहावर, चांदपुर, बहटा और राजपुर गांव शामिल हैं। भूमि को समतल करने और ढलान रोकने के लिए बंध बनाए जाएंगे, जिससे उर्वरा शक्ति बनी रहे और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। कृषि विभाग जिलेे के चार गांव की तीन सौ हेक्टेयर खराब हो रही कृषि भूमि को संरक्षण (सुधारने) का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में विभाग 75 लाख रुपये खर्च कर रहा है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

    कृषि भूमि को समृद्ध करने के लिए सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना चला रही है। इसमें कृषि भूमि की समस्याओं के समाधान का कार्य किया जाता है। बंजर और बीहड़ की भूमि हो या असमतल और ढलान वाली भूमि हो। इन भूमि में अगर सुधार कार्य किया जाए तो इसमें उपज की वृदि हो जाती है। इस कार्य को कृषि विभाग की शाखा भूमि संरक्षण विभाग करता है। 

    जिले में इस वर्ष चार गांव की 300 हेक्टेयर भूमि को लिया गया है। इसमें सहावर में बड़ा गांव में 80.10 और चांदपुर में 76.83 हेक्टेयर भूमि को लिया गया है। वहीं कासगंज में बहटा की 76.30 और राजपुर में 72.20 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है। सहावर में भूमि उबड़ खाबड़ के साथ उसमें ढलान भी है। इसकी वजह से भूमि में उर्वरक बह जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। वहीं कासगंज के गांव बहटा और राजपुर के किसानों की खेती काली नदी किनारे की है।

    कम हो रही उर्वरा शक्ति

    यहां भी ढलान के कारण खेत की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। गांव के किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग को की थी। भूमि संरक्षण अधिकारी ने इसकी जांच की तो शिकायत सही मिली। इसके बाद इन चारों गांव की कृषि भूमि का पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य में विभाग 75 लाख रुपये खर्च करेगा।

    इसमें कृषि को समतल करने के साथ ही ढलान को रोकने के लिए बंध का निर्माण किया जाएगा। इससे खेत का पानी बाहर नही निकलेगा। इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होगी। सुधार कार्य के बाद किसान उसी खेत से बेहतर फसल ले सकेगा।

    जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में सहावर और कासगंज के चार गांव को शामिल किया है। यहां कृषि भूमि का सुधार कार्य किया जा रहा है। इससे कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होगी उत्पादन भी बढ़ेगा।