कार्तिक एकादशी, सोरों में पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए उमड़ेंगे श्रद्धालु; व्यवस्थाएं की गईं पूरी

संवाद सूत्र, कासगंज। कार्तिक एकादशी रविवार नौ अगस्त को है। इस दिन भगवान वराह की नगरी सोरों में पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए दूसरे शहरों से श्रद्धालु उमड़ेंगे। हरिपदी गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की जाएगी। भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।

ब्राह्मण कल्याण सभा के कार्यालय पर शनिवार को हुई बैठक में रविवार को कार्तिक एकादशी पर लगने वाली पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी पर चर्चा की गई। परिक्रमा यात्रा भगवान वराह मंदिर से विधि विधान से पूजन अर्चन कर शुरू होगी।

सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पांडेय ने कहा कि सनातन धर्म में परिक्रमा का महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक एकादशी विशेष पुण्यदायी होती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से शयन त्यागकर जागृत होते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा स्नान, दान, तुलसी पूजन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सचिव गौरव ने बताया कि एकादशी तिथि नौ अगस्त को सुबह 11:04 बजे तक रहेगी।