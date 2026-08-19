कासगंज: 22 घंटे बाद खत्म हुआ दादा-नाती का होस्टेज ड्रामा: बच्चे को लेकर घर से बाहर आए बाबा, बताई पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, कासगंज। रिटायर्ड कॉन्स्टेबल बाबा बाबूराम और उनका नाती बुधवार तड़के 4:30 बजे घर से बाहर आ गए । इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र द्वारा समझाए जाने के बाद पुलिस घर में दाखिल हो सकी। इससे पहले पुलिस जैसे ही घर में अंदर घुसने का प्रयास करती थी वैसे ही बाबूराम बंदूक दिखाकर धमकाते रहे। 22 घंटे बाद यह संकट समाप्त हो गया बच्चों का कहना है कि उसे बाबा से कोई शिकायत नहीं है।

घर में बंद रहने के बावजूद उसे कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे ने अपने पिता को फोन पर बताया है कि रात में उसने खाना भी खाया और पूरी तरह से सुरक्षित है। बाबा ने खुद खोला दरवाजा, 22 घंटे बाद नाती को लेकर बाहर आए मंगलवार सुबह सात बजे बाबा ने नाती को अपने साथ घर में बंद कर लिया था। बुधवार तड़के बाबा ने खुद ही दरवाजा खोला। पुलिस बाबा और नाती को थाने ले गई है। बच्चे के पिता को भी बुलाया गया है। बाबा ने पुलिस को बयान दिया है कि बच्चे का पिता अविनाश साढे़ चार साल बाद उससे मिलने आया है। वह उसे सिर्फ इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि बच्चे के नाम संपत्ति है।