जागरण संवाददाता, कासगंज। शासन की ओर से चीनी के स्टाक की सीमा निर्धारित करने और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। कासगंज में चीनी के दाम में करीब 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। वहीं गुड़ भी करीब सात रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ है। अचानक कीमतों में आई कमी से घरेलू बजट संभालने वाली महिलाओं के साथ ही आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

स्टाक सीमा और जमाखोरी पर कार्रवाई का बाजार पर असर कुछ समय पहले तक चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे थे। व्यापारी अधिक स्टाक होने और बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने का हवाला देकर ऊंचे दाम पर चीनी बेच रहे थे। शासन ने स्टाक सीमा निर्धारित करने के साथ ही जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बाद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी और कीमतों में गिरावट शुरू हो गई।