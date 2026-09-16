आम आदमी को राहत: चीनी के दाम 15 रुपये/KG घटे, कासगंंज में 7Rs सस्ता हुआ गुड़
कासगंज में चीनी के दाम में 15 रुपये प्रति किलोग्राम और गुड़ में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई ...और पढ़ें
HighLights
चीनी के दाम में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज।
कासगंज में गुड़ भी 7 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ, राहत।
सरकार की स्टॉक सीमा और जमाखोरी पर कार्रवाई का सीधा असर।
जागरण संवाददाता, कासगंज। शासन की ओर से चीनी के स्टाक की सीमा निर्धारित करने और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। कासगंज में चीनी के दाम में करीब 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। वहीं गुड़ भी करीब सात रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ है। अचानक कीमतों में आई कमी से घरेलू बजट संभालने वाली महिलाओं के साथ ही आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
स्टाक सीमा और जमाखोरी पर कार्रवाई का बाजार पर असर
कुछ समय पहले तक चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे थे। व्यापारी अधिक स्टाक होने और बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने का हवाला देकर ऊंचे दाम पर चीनी बेच रहे थे। शासन ने स्टाक सीमा निर्धारित करने के साथ ही जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बाद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी और कीमतों में गिरावट शुरू हो गई।
ग्राहकों को मिली राहत, दुकानदारों ने भी जताया संतोष
पहले चीनी के दाम 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही थी, जिससे ग्राहक भी कम मात्रा में खरीदारी कर रहे थे। अब कीमत कम होने से बिक्री में सुधार हुआ है। बाजार में पर्याप्त माल उपलब्ध है और आगे भी दाम स्थिर रहने की उम्मीद है। विपिन कुमार, चीनी विक्रेता।
रसोई के सामान के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ रहा था। चीनी सस्ती होने से थोड़ी राहत मिली है। त्योहारों के समय चीनी की खपत भी बढ़ जाती है, इसलिए दाम कम होना उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है।
बीना राजपूत, गृहणी