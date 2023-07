Kasganj News: कांवड़ यात्रा शुरू होते ही बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, हरिद्वार से छोड़ा पानी पहुंचा

कछला मीटर गेज पर 15 सेमी लिया पानी ने उछाल। तटवर्ती गांवों में बढ़ाई निगरानी। हरिद्वार बैराज से रोज पानी छोड़ने के कारण गंगा में जलस्तर और बढ़ना की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने सिंचाई विभाग की टीमों को जुटा दिया है। वह जहां गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं वहीं उन गांवों में भी डेरा डाले हुए हैं जहां गंगा में कटान होने की संभावना है।

Kasganj News: कछला मीटर गेज पर 15 सेमी लिया पानी ने उछाल -तटवर्ती गांवों में सिंचाई विभाग ने बढ़ाई निगरानी

कासगंज, जागरण संवाददाता। भले ही गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अभी बहुत नीचे है, मगर उसमें वृद्धि होने से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। मंगलवार को कछला मीटरगेज पर गंगा के जलस्तर में 15 सेमी की वृद्धि की गई। ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। इसे लेकर प्रशासन चिंतित है। वह घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटा है। हरिद्वार से छोड़ा जा रहा पानी पहाड़ों पर बर्फ पिघलने और वर्षा के चलते हरिद्वार से गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सोमवार को 46,247 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और मंगलवार को 47,854 क्यूसेक पानी हरिद्वार बैराज से छोड़ गया है। यह पानी 72 घंटे में यहां कछला घाट तक पहुंच जाता है। कछला घाट पर लगे मीटरगेज में सोमवार को जलस्तर 162.30 मीटर नापा गया था, यह मंगलवार को 162.45 मीटर हो गया। भले ही यह जलस्तर खतरे के निशान से बहुत नीचे है। बाढ़ का खतरनाक स्तर यहां 165.200 मीटर पर है, मगर जल स्तर लगातार बढ़ना प्रशासन को चिंता पैदा कर रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण कांवड़ यात्रा है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू सावन लग गया है और कांवड़यात्रा शुरू हो गई है। भले ही अभी कांबड़ियों का अधिक जोर नहीं है, मगर शुक्रवार से यह शुरू हो जाएगा। चूंकि श्रद्धालु सावन के सोमवार को कांड़ल ले जाकर भोलेनाथ का अभिषेक अधिक करते हैं। इसलिए आसपास के जिलों के कांवड़िये दो-तीन दिन पहले ही घाटों पर पहुंचते हैं। लहरा घाट से उठती हैं सबसे अधिक कांवड़ सबसे अधिक कांवड़ लहरा घाट पर उठती हैं, इसलिए यहां भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही हैं। अधिक जल वाले स्थानों की बैरीकेडिंग करा दी गई है। वहां खतरा लिखे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालु जल लेने या स्नान करने के लिए वहां न पहुंचे। इसी के साथ नावों और गोताखोरों की व्यवस्था भी कर ली गई। पीएसी के बाढ़ राहत यूनिक लहरा घाट पर डेरा डाले हुए है। गंगा का जलस्तर बढ़ जरूर रहा है, मगर अभी कोई खतरनाक स्थिति में नहीं है। गंगा किनारे के गांवों को सुरक्षित कर लिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी हैं। -अरुण कुमार, एक्सईएन, सिंचाई

Edited By: Abhishek Saxena