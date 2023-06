पहाड़ों पर बारिश से चढ़ा गंगा का जल, 36 घंटे में बदलेंगे कासगंज में हालात, बाढ़ की संभावनाओं पर चौकियां तैयार

हरिद्वार बिजनौर नरौरा बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी। मानसून की वर्षा से बैराजों पर बढ़ा पानी कछला सामान्य। गंगा में बाढ़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियां तैयार कर ली गई हैं। जिन क्षेत्रों में गंगा ने पूर्व में रौद्ररूप धारण किया था उन गांव को बचाने के लिए भी सिंचाई विभाग ने प्रबंध किए हैं।

संवाद सहयोगी, कासगंज: उत्तरी क्षेत्र में मानसून की दस्तक शुरू हो गई है। लगातार वर्षा होने के कारण गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। हारिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराजों से गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ की संभावना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ों पर बारिश से बढ़ी परेशानी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा हो रही है। हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराजों से गंगा में पानी छोड़े जाने का क्रम शुरू हो गया है। अभी यहां गंगा शांत है। कछला ब्रिज पर गंगा का गेज सामान्य बना हुआ है। जिले के गांव इसमाइलपुर से लेकर कादरगंज तक फैली गंगा की धारा में अभी रौद्रता नहीं हुई है। रविवार की शाम छह बजे बिजनौर से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देर रात आठ बजे नरौरा से आठ हजार क्यूसेक पानी गंगा में छूटा है। यह पानी मंगलवार तक यहां पहुंचेगा। इससे गंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा। हरिद्वार से कछला तक लगते हैं 62 घंटे पूर्वी उत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ों पर मानसून की स्थिति बन चुकी है। वर्षा हो रही है। ऐसे में गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हरिद्वार से कछला तक पानी का बहाव पहुंचने में 62 घंटे का समय लगता है। जबकि बिजनौर से पानी छोड़े जाने पर 46 घंटे और नरौरा से पानी छोड़े जाने पर कछला तक पानी पहुंचने में 11 घंटे का समय लगता है। आंकड़ों की नजर में सोमवार को सुबह आठ बजे गंगा में छोड़ा गया पानी हरिद्वार-75,912 क्यूसेक बिजनौर-42,961 क्यूसेक नरौरा-16,318 क्यूसेक कछला- शून्य दोपहर दो बजे की स्थिति नरौरा- 35,320 क्यूसेक शाम चार बजे की स्थिति नरौरा-48,530 क्यूसेक पहाड़ों पर हो रही वर्षा के चलते गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार शाम से हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा से गंगा में पानी छोड़े जाने का क्रम शुरू हो गया है, लेकिन सोमवार की शाम तक गंगा के जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई थी। कछला पर गेज सामान्य नापर गया है। इसके बाद भी विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया है। बाढ़ से निपटने के इंतजाम भी पूरे हैं। -अरुण कुमार, एक्सईन सिंचाई विभाग

