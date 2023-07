पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से लगातार बिजनौर हरिद्वार और नरौरा से गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वन विभाग की ओर से ब्लाक गंजडुंडवारा के नरदौली क्षेत्र में पौधा रोपण के लिए 3.50 लाख गड्ढे कराए थे। इनमें से 1.50 लाख में पौधों के बीज रोपित किए गए हैं।

गंगा क्षेत्र के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति से आगोश में 3.50 लाख पौधों के गड्ढे

संवाद सहयोगी, कासगंज: पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से लगातार बिजनौर, हरिद्वार और नरौरा से गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वन विभाग की ओर से ब्लाक गंजडुंडवारा के नरदौली क्षेत्र में पौधा रोपण के लिए 3.50 लाख गड्ढे कराए थे। इनमें से 1.50 लाख में पौधों के बीज रोपित किए गए हैं तो वहीं दो लाख गड्ढों में छोटे-छोटे पौधे रोपित किए जाएंगे। कई स्थानों पर पौधे रोपित भी किए जा चुके हैं। इन सभी गड्ढों को गंगा की कलकल धार ने अपने आगोश में ले लिया है और वन विभाग के अधिकारी स्थिति सामान्य होने की बात कह रहे हैं। गंगा क्षेत्र के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों में झमाझम वर्षा का क्रम और नरौरा से लगातार पानी छोड़े जाने का क्रम बना हुआ है। इससे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा क्षेत्र के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। इधर गंगा का जलस्तर बढ़ाने कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है तो उधर वन विभाग की ओर से गंजडुंडवारा क्षेत्र के नरदौली इलाके में पौधो रोपण के लिए गड्ढे कराए गए थे। आधे गड्ढों में तो बीज की बुबाई की गई है तो बाकी के गड्ढे पौधे रोपित किए जाने के लिए छोड़ दिए थे। वन विभाग ने सभी गड्ढों को बताया सुरक्षित वन विभाग सभी गड्ढों को पानी से दूर और सुरक्षित बता रहे हैं जबकि, निहोली, अलोखर और नरदौली में किए गड्ढों काे गंगा की कलकल धार ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके अलावा यहां पिछले दिनों किए रोपित किए गए पौधे भी पानी में डूब गए हैं। वन विभाग के दावे भी जागरण की पड़ताल में फीके नजर आ रहे हैं। विभागीय अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिला वन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने मुताबिक, नरदौली, निहाेली और अलोखर क्षेत्र में कराए गए गड्ढों को गंगा के पानी ने चपेट में ले लिया है। पूरी स्थिति से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

