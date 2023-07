Kasganj Accident: नहर में गिरी कार, परिवार के दो दंपती सहित पांच की मौत, महिला के इलाज के लिए जा रहे थे सभी

Kasganj Road Accident News In Hindi एटा में नहर में गिरी कार पांच की मौत हो गयी। कासगंज के गंजडुंडवारा से एटा जा रहे थे महिला का उपचार कराने के लिए। दो दंपती और कार चला रहे मालिक हुए दुर्घटना का शिकार। मृतकों के स्वजन जब पहुंचे तो कार सवार गाड़ी में ही फंसे थे उन्हें निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

एटा में मरथरा नहर में गिरी कार, पांच की मौत।

