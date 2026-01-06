300 KM से अधिक बस संचालन पर दो चालक जरूरी, हादसे रोकने के लिए कासगंज में नई व्यवस्था पर जोर
कासगंज में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत बस चालकों और ऑपरेटरों की गोष्ठी हुई। एआरटीओ ने 300 किमी से अधिक दूरी के लिए दो चालकों की व्यवस्था पर जोर दिया, ...और पढ़ें
सवाद सूत्र, जागरण. कासगंज। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत बस चालकों एवं वाहन ऑपरेटरों की गोष्ठी का आयोजन बस स्टेशन पर किया गया। जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंध में जागरूक किया गया। नुक्कड़ के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।
थकान और नींद की झपकी बनती है हादसे का कारण
एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र ने कहा कि लंबी दूरी (300 किलोमीटर से अधिक) बस संचालन में ऑपरेटरों को दो बस चालकों की व्यवस्था करना चाहिए। अधिक दूरी तक बस संचालन करने पर चालक को थकान और नींद के चलते झपकी आने पर हादसा होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बस चालक यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सुरक्षित यात्रा पूरी हो सके। उन्होंने बस चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक
विभिन्न मार्गों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और जागरूकता से संबंधि पंफलेट बांटे गए। यमराज के स्वरूप के द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने, नशा करके वाहन न चलाने, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय न करने, ओवर स्पीड से बचने, के लिए जागरूक किया। ट्रैक्टर ट्रालियों व मालवाहक वाहनों पर रिफलेक्ट टेप लगवाई गई। लोगों को निशुल्क हेलमेट दिया गया। इस मौके पर सीओ ट्रेफिक अमित कुमार, यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह, बस स्टेशन प्रभारी अनुराधा धाकरे, बस आपरेटर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।