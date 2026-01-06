300 KM से अधिक बस संचालन पर दो चालक जरूरी, हादसे रोकने के लिए कासगंज में नई व्यवस्था पर जोर

सवाद सूत्र, जागरण. कासगंज। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत बस चालकों एवं वाहन ऑपरेटरों की गोष्ठी का आयोजन बस स्टेशन पर किया गया। जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंध में जागरूक किया गया। नुक्कड़ के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।

थकान और नींद की झपकी बनती है हादसे का कारण एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र ने कहा कि लंबी दूरी (300 किलोमीटर से अधिक) बस संचालन में ऑपरेटरों को दो बस चालकों की व्यवस्था करना चाहिए। अधिक दूरी तक बस संचालन करने पर चालक को थकान और नींद के चलते झपकी आने पर हादसा होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बस चालक यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सुरक्षित यात्रा पूरी हो सके। उन्होंने बस चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।