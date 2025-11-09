Language
    अतिक्रमण पर गरजा कासगंज में बुलडोजर, जाम से बेहाल जनता को दिलाई राहत

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:33 PM (IST)

    अमांपुर चौराहे पर अतिक्रमण की वजह से लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए एसडीएम और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया और वाहन चालकों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण. सहावर। अमांपुर चौराहे पर अतिक्रमण से लग रहे जाम से लोग परेशान रहते हैं। लेागों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए एसडीएम एवं नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रूप से शुक्रवार की शाम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

    एसडीएम व नगर पंचायत की टीम ने की कार्रवाई, फिर से अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी


    एसडीएम एसएन त्रिपाठी और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी विनय कुमार शुक्ला की टीम अमांपुर चौराहा पर पहुंची। एटा-सहावर मार्ग पर स्थित अमांपुर चौराहा सबसे व्यस्त क्षेत्र है। जहां बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। चौराहा पर दिनभर डग्गामार वाहनों और ठेले-खोमचे वालों का कब्जा बना रहता था। जिससे जाम के हालात बने रहते हैं। इसी जाम से निजात दिलाने के लिए टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटवा गया। वहीं डग्गेमार वाहन चालकों को चौराहा से अलग हटकर खड़ा होने के लिए चेताया गया। अभियान के दौरान नगर पंचायत के कर्मी और पुलिस बल मौजूद रहा।

     

    जाम की समस्या की मिल रही थीं शिकायतें

     


    एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने बताया कि जाम से परेशान होने की शिकायतें मिल रहीं थी। लोगों को परेशानी हो रही थी। जिसको लेकर यह अभियान चलाया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चौराहा या मार्ग पर अतिक्रमण कर जाम की समस्या पैदा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।