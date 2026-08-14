कासगंज रेल ट्रैक रहा प्रभावित, ट्रेन की चपेट में आकर डेढ़ दर्जन बकरियों की मौत; ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा

संवाद सूत्र, गंजडुंडवारा (कासगंज)। कोतवाली क्षेत्र के गांव चिरोला में शुक्रवार शाम रेलवे पटरी के पास चर रही करीब डेढ़ दर्जन बकरियां कासगंज से फर्रुखाबाद जा रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में सभी बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालकों में कोहराम मच गया। बकरियों के मरने से उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब सवां छह बजे गांव चिरोला के पास कुछ पशुपालक रेलवे लाइन के समीप अपनी बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रेन संख्या 55344 वहां पहुंच गई। ट्रेन की रफ्तार और अचानक आने के कारण बकरियां पटरी से हट नहीं सकीं और उसकी चपेट में आ गईं।

हादसे में गुल हसन पुत्र जरूर हसन की सात बकरियां, नगीना पत्नी रहमत शाह की सात बकरियां और मुहर्रम पुत्र अली खान की एक बकरी समेत एक अन्य पशुपालक की तीन बकरियों की मौत हो गई। बकरियों के शव पटरी के आसपास बिखर गए। घटना के बाद पशुपालक और उनके परिजन मौके पर पहुंच गए और अपनी बकरियों को देखकर बिलख पड़े।

बकरियों पर टिकी थी परिवारों की आजीविका पीड़ित पशुपालकों ने बताया कि बकरी पालन ही उनके परिवारों की आय का प्रमुख साधन है। मेहनत से पाली गई बकरियों के अचानक मर जाने से उन्हें हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पशुपालकों का कहना है कि इस नुकसान की भरपाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल है।