Kanpur Dehat News कानपुर देहात में लूट के आरोप‍ितों की पुल‍िस से मुठभेड़ हो गई। सिकंदरा कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के वह गुरदही पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान तीन संदिग्ध वहां पर नजर आए। टोकने पर एक बाइक से संदलपुर की तरफ भाग गया जबकि दो पैदल भागे पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया।

Kanpur Dehat News: लूट के आरोप‍ितों का एनकाउंटर

कानपुर देहात, जेएनएन। सिकंदरा पुलिस से लूट के दो आरोपितों की मुठभेड़ हो गई। लुटेरों के फायर करने के बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और घायल होकर गिर गए। सिकंदरा कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के वह गुरदही पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान तीन संदिग्ध वहां पर नजर आए। टोकने पर एक बाइक से संदलपुर की तरफ भाग गया जबकि दो पैदल भागे, पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गए। उनकी पहचान रसूलाबाद दिलाहा गांव निवासी बबलू व रमऊ राजपुर निवासी संदीप के रूप में हुई। उन्होंने 28 जून को सिल्हौला मोड़ के पास चाचा भतीजे को पीटकर बाइक लूटी थी। इसका मुकदमा दर्ज किया गया था और उनकी तलाश हो रही थी। वहीं पुलिस पर फायर करने पर हत्या के प्रयास का मुकदमा अलग से दर्ज किया गया है। उनके पास से 21 हजार नकद, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। तीसरे आरोपित की तलाश चल रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra