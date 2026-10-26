फोन पर कहा था- घर लौट रही हूं, एक घंटे बाद मिली बेटी की मौत की खबर से पिता बेसुध

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। औरैया में कानपुर-इटावा हाईवे पर रविवार दोपहर ट्रेलर ट्रक की टक्कर से बरौर निवासी 15 वर्षीय मनीषा की मौत हो गई।

बेटी की मौत की खबर घर पहुंचते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। कुछ देर पहले ही फोन पर मनीषा ने घर लौटने की बात कही थी। इसके करीब एक घंटे बाद उसकी मौत की सूचना मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

बरौर निवासी राजू वाल्मीकि की 15 वर्षीय पुत्री मनीषा रिश्तेदारी में अजीतमल के बाबरपुर के शास्त्रीनगर मोहल्ले में गई थी। रविवार को वह अपने रिश्तेदार अंकित के साथ बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान औरैया में कानपुर-इटावा हाईवे पर ट्रेलर ट्रक की टक्कर से हादसा हो गया।

दुर्घटना में मनीषा की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग गम में डूब गए। स्वजन ने बताया कि मनीषा से फोन पर बात हुई थी। उसने बताया था कि वह वहां से निकलकर घर आ रही है।