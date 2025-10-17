गांव लौट रहे टीचर की पानी भरी खंती में गिरने से मौत, बाइक अनियंत्रित होने के बाद हुआ हादसा
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, गांव लौट रहे एक शिक्षक की पानी से भरी खाई में गिरने से मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब शिक्षक की बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण वह खाई में गिर गए। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के नरिहा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर बाइक सवार शिक्षक सड़क किनारे पानी भरी खंती में जा गिरा और डूबने से जान चली गई। शुक्रवार सुबह शव मिला तो काफी मशक्कत के बाद पहचान हो सकी। परिवार का रोकर बुरा हाल हो गया।
जा रहे थे गांव
डेरापुर के अगवासी गांव के 45 वर्षीय अफसर अली एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। गुरुवार रात अकबरपुर से गांव जा रहे थे। अकबरपुर रूरा रोड पर गोकुलपुरवा गांव के पास नरिहा मोड़ पर पहुंचे थे कि मोड़ पर वह बाइक नियंत्रित न हीं कर पाए और सीधे सड़क किनारे पानी भरी खंती में जा गिरे। रात का अंधेरा होने से कोई उनको देख न सका और हल्की चोट आने से वह उठने में अक्षम रहे व डूबने से उनकी जान चली गई।
पत्नी, बेटी राबिया का रोकर बुरा हाल हो गया। स्वजन ने बताया कि वह अकबरपुर में किराये पर रहते थे, वहीं से स्कूल जाया करते थे। रात में गांव न आने पर सभी परेशान हुए और खोजबीन चल रही थी। वहीं पुलिस ने बताया कि सुबह 8.30 बजे लोगों ने शव व बाइक पड़ी देखा, बाइक पर नंबर नहीं था, चेचिस नंबर से जानकारी कर शिनाख्त कराई जा सकी। अकबरपुर थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि तहरीर पर कार्यवाही की जाएगी।
