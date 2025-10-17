गांव लौट रहे टीचर की पानी भरी खंती में गिरने से मौत, बाइक अनियंत्रित होने के बाद हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के नरिहा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर बाइक सवार शिक्षक सड़क किनारे पानी भरी खंती में जा गिरा और डूबने से जान चली गई। शुक्रवार सुबह शव मिला तो काफी मशक्कत के बाद पहचान हो सकी। परिवार का रोकर बुरा हाल हो गया।

जा रहे थे गांव डेरापुर के अगवासी गांव के 45 वर्षीय अफसर अली एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। गुरुवार रात अकबरपुर से गांव जा रहे थे। अकबरपुर रूरा रोड पर गोकुलपुरवा गांव के पास नरिहा मोड़ पर पहुंचे थे कि मोड़ पर वह बाइक नियंत्रित न हीं कर पाए और सीधे सड़क किनारे पानी भरी खंती में जा गिरे। रात का अंधेरा होने से कोई उनको देख न सका और हल्की चोट आने से वह उठने में अक्षम रहे व डूबने से उनकी जान चली गई।