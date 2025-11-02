कानपुर देहात में गैर-इरादतन हत्या में दोषी श्रीकृष्ण को 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के स्वरूपपुर में किसान की मौत मामले में अभियुक्त को एडीजे कोर्ट संख्या छह ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला गैरइरादतन का था और सुनवाई चल रही थी।

एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर थाने के स्वरूपपुर गांव के किसान नरेश ने वहीं के श्रीकृष्ण को काम के चलते दो हजार उधार दिए थे। तकादा करने पर वह टरका रहा था, छह अक्टूबर 2021 को इसी बात को लेकर श्रीकृष्ण ने नरेश को जमकर पीट दिया था। अस्पताल में 10 अक्टूबर को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।