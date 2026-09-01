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कानपुर देहात में भारी बारिश के कारण कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर सात महीने की बच्ची की मौत

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:52 AM (IST)

शिवली के जसापुरवा में बारिश के कारण कच्चा मकान गिरने से सात माह की मासूम सानवी की मौत हो गई। ...और पढ़ें

कच्चे मकान के मलबे में दबकर सात महीने की बच्ची की मौत।

कच्चे मकान के मलबे में दबकर सात महीने की बच्ची की मौत।

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जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली के जसापुरवा में कच्चा मकान बारिश में गिरने से मासूम की जान चली गई। वहीं मां बेटी समेत तीन लोग दबकर घायल हो गए।

किसान भीखू लाल की पत्नी सोमवती, उनकी बेटी शिखा, शिखा की सात माह की बेटी सानवी व शगुन कच्चे मकान में सो रहे थे। मंगलवार सुबह छह बजे करीब बारिश के दौरान मकान गिर गया।

सभी लोग मलबे में दब गए। ग्रामीण जुटे और मलबा हटाकर सभी को अस्पताल भेजा जहां पर सानवी को मृत घोषित किया गया। शिवली थाने की पुलिस ने घायलों का हाल लिया।

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