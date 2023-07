Kanpur Dehat Encounter कानपुर देहात में शन‍िवार तड़के पुल‍िस की लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। पुल‍िस को देखकर लुटेरे ने फायर क‍र द‍िया। जवाबी कार्रवाई में पुल‍िस ने भी फायर‍िंग की। ज‍िसमें लुटेरे के पैर में गोली लग गई। पुल‍िस ने उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया। पुल‍िस ने बताया क‍ि आरोप‍ित पर हत्‍या और लूट के कई मामले दर्ज हैं।

Kanpur Dehat Encounter: पुल‍िस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली

कानपुर देहात, जेएनएन। अकबरपुर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 25 हजार के इनामी लुटेरे के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। लुटेरे ने अकबरपुर में एक माह पूर्व किसान से एक लाख रुपये लूटे थे। करीब 20 हजार नकदी व तमंचा कारतूस उसके पास मिला। अकबरपुर कोतवाल सतीश सिंह बलिहारा मोड़ के पास शुक्रवार देर रात दो बजे करीब वाहन चेकिंग कर रहे थे इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध आते हुए दिखे। रोकने पर उनमें से एक ने तमंचे से फायर कर दिया पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश उन्नाव शुक्लागंज निवासी अजय उर्फ नरेश के दाएं पैर में गोली लगी और वही गिर गया। उसका साथी भाग निकला। अजय ने बताया कि एक माह पूर्व माती रोड पर एक किसान से एक लाख की लूट की थी। इस मामले में उसका एक साथी पहले जेल जा चुका है। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया की हत्या के प्रयास का मुकदमा कर जेल भेजा जायेगा। उसके खिलाफ पूर्व में ही लूट व चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं।

