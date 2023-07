शिवली थाना क्षेत्र के बैरी सवाई गांव निवासी किसान धनंजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि बिकरू निवासी नकुल दुबे ने उनसे पांच हजार रुपये रंगदारी मांगी थी। उन्होंने इन्कार किया तो नकुल ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। शनिवार को नकुल अपने साथियों भान किशोर रामकिशोर अमन शर्मा व संजय के साथ उनके घर में घुस गए और भाई नवीन व मां शांति पर हमला कर दिया।

Kanpur News : विकास दुबे के भतीजे ने रंगदारी न देने पर मां-बेटे को पीटा

Your browser does not support the audio element.

कानपुर देहात : कुख्यात अपराधी रहे विकास दुबे के चचेरे भतीजे नकुल दुबे ने रंगदारी न देने पर मां-बेटे को पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। शिवली थाना क्षेत्र के बैरी सवाई गांव निवासी किसान धनंजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि बिकरू निवासी नकुल दुबे ने उनसे पांच हजार रुपये रंगदारी मांगी थी। उन्होंने इन्कार किया तो नकुल ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। शनिवार को नकुल अपने साथियों भान किशोर, रामकिशोर, अमन शर्मा व संजय के साथ उनके घर में घुस गए और भाई नवीन व मां शांति पर हमला कर दिया। दोनों को डंडों व चाकू से मारा। आसपास के लोग बचाने दौड़े तो आरोपित भाग निकले। शिवली कोतवाल जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि विकास दुबे के चचेरे भाई अतुल दुबे के बेटे ने घटना की है। घायल मां-बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

Edited By: Mohammed Ammar