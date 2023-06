Kanpur News: शराब पीने का वीडियो प्रसारित होने पर प्रशासनिक अधिकारी समेत तीन पीडब्ल्यूडी कर्मी निलंबित

कार्यालय में शराब पीने का वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी रामखेलावन प्रधान सहायक कमल अग्रवाल व वरिष्ठ सहायक अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में वीडियो पांच वर्ष पुराना होने की बात सामने आई है। इस दौरान तीनों को विश्व बैंक खंड से संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही विभागीय जांच चलेगी।

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता: लोक निर्माण विभाग कार्यालय में शराब पीने का वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी रामखेलावन, प्रधान सहायक कमल अग्रवाल व वरिष्ठ सहायक अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में वीडियो पांच वर्ष पुराना होने की बात सामने आई है। इस दौरान तीनों को विश्व बैंक खंड से संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही विभागीय जांच चलेगी। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। इसमें कानपुर देहात के लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में शराब पीने का वीडियो था। इसमें कुल पांच लोग थे व एक कर्मी गाना भी गा रहा था। इस वीडियों की जांच के निर्देश विभाग ने तीन सदस्यीय समिति से कराई। जांच में समिति ने वीडियो को सही पाया और करीब पांच वर्ष पुराना होने की बात कही। इस समय इन सभी की तैनाती प्रांतीय खंड में थी। वर्तमान में निर्माण खंड में रामखेलावन व कमल अग्रवाल तैनात थे। वहीं अवनीश कुमार पहले से कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित हैं। इसका संज्ञान मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया था। इसके बाद कार्रवाई के आदेश किए थे। अधिशाषी अभियंता नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों को निलंबित किया गया है। कमल अग्रवाल को कानपुर नगर निर्माण खंड से निलंबन अवधि में संबद्ध रहना होगा। वहीं रामखेलावन को विश्व बैंक खंड से संबद्ध किया गया है। अवनीश कुमार निलंबित है लेकिन इस प्रकरण का निलंबन पत्र भी उनको दिया जाएगा। बाकी विभागीय जांच भी होगी और आगे कार्रवाई भी होगी। दो अन्य लोग भी थे उनकी पहचान की जा रही है।

