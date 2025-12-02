Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, मां-बेटे की मौके पर हो गई मौत

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    कानपुर देहात के शिवली में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे माँ और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भैरो शाहजहांपुर के रहने वाले थे और बाघपुर जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली के बाघपुर में कार की टक्कर से स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया।

    भैरो शाहजहांपुर निवासी 24 वर्षीय शैलेंद्र स्कूटी से अपनी मां 55 वर्षीय केशकली संग स्कूटी से बाघपुर जा रहे थे। बैरी और बाघपुर के बीच में पहुंचे थे कि तेज रफ्तार स्कार्पियो कार ने ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी इससे मां बेटे की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद चालक वाहन से फरार हो गया। शिवली थाना प्रभारी पीके सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा किया जाएगा, जल्द ही चालक को पकड़ लिया जाएगा।