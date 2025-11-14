कानपुर में घरेलू कलह से हैवान बना पिता, बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। डेरापुर के जिगनीस गांव में घरेलू कलह में पिता ने डबल बैरल बंदूक से बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी। उसे अस्पताल लेकर जाया गया पर मौत पहले ही हो चुकी थी।

जिगनीस गांव के किसान दुर्गा दीक्षित का बेटा 25 वर्षीय आयुष था। कुछ दिन से संपत्ति विवाद व अन्य चीजों को लेकर घर में कलह चल रही थी। शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे दोनों में विवाद हुआ इसके बाद दुर्गा ने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से सीने में गोली मार दी और आयुष की मौके पर ही जान चली गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया।