    कानपुर में घरेलू कलह से हैवान बना पिता, बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    कानपुर देहात के डेरापुर में पारिवारिक कलह के चलते एक पिता ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। जिगनीस गांव में संपत्ति विवाद को लेकर पिता और पुत्र में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मार डाला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। डेरापुर के जिगनीस गांव में घरेलू कलह में पिता ने डबल बैरल बंदूक से बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी। उसे अस्पताल लेकर जाया गया पर मौत पहले ही हो चुकी थी।

    जिगनीस गांव के किसान दुर्गा दीक्षित का बेटा 25 वर्षीय आयुष था। कुछ दिन से संपत्ति विवाद व अन्य चीजों को लेकर घर में कलह चल रही थी। शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे दोनों में विवाद हुआ इसके बाद दुर्गा ने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से सीने में गोली मार दी और आयुष की मौके पर ही जान चली गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया।

    डेरापुर इंस्पेक्टर संजेश कुमार ने बताया कि आरोपित को पकड़ लिया गया है तलाश की जा रही। रिपोर्ट भेजकर लाइसेंस को निरस्त कराया जाएगा।