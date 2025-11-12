कानपुर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में दो लुटेरों को लगी गोली
कानपुर देहात के भोगनीपुर में पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हो गए और एक नाबालिग पकड़ा गया। पुलिस गश्त के दौरान बरौर रोड पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली लगी। ये लुटेरे चेन और बैग लूट की घटनाओं में शामिल थे, और पुलिस उनके साथियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भोगनीपुर पुलिस से मुठभेड़ में दो लुटेरों के पैर में गोली लगी वहीं उनके नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया गया। चेन और बैग लूट की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। मुठभेड़ में दारोगा अभिषेक चौहान के हाथ को छूकर गोली निकली जिससे वह जख्मी हो गए।
भोगनीपुर थाने की पुलिस देर रात करीब तीन बजे गश्त कर रही थी। बरौर रोड पुलिया के पास तीन लोग नजर आए तो बाइक से भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दो को पैर में गोली लगी जिनकी पहचान बारा गांव के नीतेश व यजु कश्यप के रूप में हुई।
वहीं उनका 16 वर्षीय साथी पकड़ा गया। दोनों को अस्पताल भेजा गया। सीओ भोगनीपुर संजय सिंह ने बताया कि हाल में बैग व चेन लूट की घटना को अंजाम इन्होंने दिया था। साथियों के बारे में पता किया जा रहा है।
