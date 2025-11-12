कानपुर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में दो लुटेरों को लगी गोली

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भोगनीपुर पुलिस से मुठभेड़ में दो लुटेरों के पैर में गोली लगी वहीं उनके नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया गया। चेन और बैग लूट की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। मुठभेड़ में दारोगा अभिषेक चौहान के हाथ को छूकर गोली निकली जिससे वह जख्मी हो गए।

भोगनीपुर थाने की पुलिस देर रात करीब तीन बजे गश्त कर रही थी। बरौर रोड पुलिया के पास तीन लोग नजर आए तो बाइक से भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दो को पैर में गोली लगी जिनकी पहचान बारा गांव के नीतेश व यजु कश्यप के रूप में हुई।