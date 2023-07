Kanpur: रंगदारी मांगने व मारपीट के मामले में विकास दुबे का भतीजा गिरफ्तार, घर में घुसकर की थी मारपीट

शिवली के बैरी सवाई गांव में रंगदारी न मिलने पर मां-बेटे से मारपीट करने के आरोपित नकुल दुबे को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है। वह कुख्यात विकास दुबे का भतीजा है। शिवली के बैरी सवाई गांव निवासी किसान धनंजय मिश्रा से बिकरू गांव के नकुल दुबे ने पांच हजार रुपये रंगदारी मांगी थी। रुपये देने से इनकार करने पर नकुल ने साथियों के साथ हमला कर दिया।

रंगदारी मांगने व मारपीट के मामले में विकास दुबे का भतीजा गिरफ्तार, घर में घुसकर की थी मारपीट

संवाद सूत्र, शिवली (कानपुर देहात): शिवली के बैरी सवाई गांव में रंगदारी न मिलने पर मां-बेटे से मारपीट करने के आरोपित नकुल दुबे को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है। वह कुख्यात विकास दुबे का भतीजा है। शिवली के बैरी सवाई गांव निवासी किसान धनंजय मिश्रा से बिकरू गांव के नकुल दुबे ने पांच हजार रुपये रंगदारी मांगी थी। रुपये देने से इनकार करने पर नकुल ने अपने साथी बैरी सवाई गांव निवासी भान किशोर, रामकिशोर, अमन शर्मा व संजय के साथ सात जुलाई को धनंजय के घर में घुसकर लाठी-डंडों व चाकू से हमला कर दिया। हमले में धनंजय, भाई नवीन व मां शांति घायल हो गईं थीं। आरोपित के अन्य साथियों की हो रही तलाश धनंजय की मुखबिर से मिली सूचना पर सोमवार को शिवली कोतवाल जनार्दन प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम, सिपाही सत्यवीर, राजेश व मीनाक्षी ने बैरी सवाई तिराहे से नकुल दुबे को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपित के फरार साथियों की तलाश चल रही है। बिकरू कांड के मुख्य मामले में अभियोजन के गवाह दारोगा से सोमवार को बचाव पक्ष ने जिरह की। बचाव पक्ष ने पूछा कि फायरिंग बंद होने के कितनी देर बाद खेतों की ओर वह पहुंचे। इस पर गवाह ने बताया कि वह फायरिंग के दौरान ही खेतों की ओर गया था। जिरह पूरी न होने के कारण अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है।

