Kanpur Dehat News: स्कूल वैन चालक ने हाईस्कूल की छात्रा से किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल होने पर सामने आया मामला

रूरा, जागरण टीम: कानपुर देहात जिले के रूरा थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली हाईस्कूल की छात्रा संग स्कूल वैन चालक ने महिला के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला ने इस दौरान इसका वीडियो बना लिया और इसी वीडियो के जरिए 15 दिन बाद माता पिता को घटना का पता चला तो उन्होंने रूरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही। आरोपी दूसरे समुदाय का है, इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक, एक गांव निवासी किसान की 14 वर्षीय पुत्री मैथा के एक विद्यालय में हाईस्कूल की छात्रा है और स्कूल वैन से घर आती जाती है। पिता ने बताया कि 15 दिन पूर्व पड़ोस के घर के लोग रिश्तेदारी में गए थे। घर में एक महिला बची थी, जिसने मेरी पुत्री को अपने यहां बुलाया और अकेले के चलकर घर में लेटने को कहा। इस पर वह अपने माता-पिता से सहमति लेकर उसके घर में जाकर लेट गई। घर में बात नहीं बता पाई थी पीड़िता आरोप है कि पड़ोस की महिला ने फोन कर स्कूल के वैन चालक नौशाद को बुला लिया और उसने बेटी संग दुष्कर्म किया। इसका वीडियो उस महिला ने बना लिया। लोकलाज व डर के चलते बेटी ने यह बात घर पर नहीं बताई। इधर यह वीडियो गांव में प्रसारित हो गया तो उनको भी घटना का पता चल सका। बेटी से पूछा तो उसने बताया। घटना के मामले में मुस्लिम युवक के किए गए कृत्य को लेकर लोगों में नाराजगी व्याप्त है। रूरा थानाध्यक्ष समर बहादुर यादव ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस टीम के संग आरोपी नौशाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav