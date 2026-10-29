कानपुर में करवाचौथ का व्रत रखकर इंतजार कर रही थी पत्नी, तेज रफ्तार कार की टक्कर में चली गई पति की जान

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करवाचौथ के दिन दुखद घटना में एक विवाहिता का सुहाग उजड़ गया। गजनेर के हिम्मापुरवा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी की जान चली गई। दुर्घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। गजनेर के सीधामऊ निवासी फैक्ट्री कर्मी 30 वर्षीय अमन अवस्थी बाइक से गुरुवार शाम को सब्जी लेने मोहाना गांव गए थे।

वापसी में वह हिम्मापुरवा के पास पहुंचे थे, उसी समय पीछे से कार चालक ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर से वह पास के नाले में जा गिरे, लोगों ने उनको मशक्कत कर निकाला और पुलिस की मदद से मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।