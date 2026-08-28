कानपुर देहात में आमने- सामने बाइक की भिड़ंत, पिता पुत्री समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सिकंदरा के इटखुदा गांव के सामने मुगल रोड पर बाइक भिड़ंत में पिता पुत्री समेत तीन की मौत हो गई। औरैया के फफूंद के कल्याणपुर खानपुर निवासी 24 वर्षीय शिवम कुमार व दूसरी बाइक पर सवार 38 वर्षीय गणेश कुमार, उनकी पत्नी गायत्री व छह वर्षीय बेटी पल्लवी की सामने सामने टक्कर हो गई।

उनको सीएचसी सिकंदरा लेकर जाया गया जहां पर शिवम, गणेश व उसकी बेटी पल्लवी को मृत घोषित कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर गणेश पत्नी को लेकर ससुराल राजपुर जा रहे थे तभी हादसा हो गया।