सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल ट्रेन का झींझक स्टेशन पर ठहराव शुरू, लोको पायलट का किया गया स्वागत

संवाद सहयोगी, कानपुर देहात। नगर और आसपास के रेल यात्रियों की सहूलियत के लिये रेलवे प्रशासन की ओर से सूबेदारगंज–इंदौर–सूबेदारगंज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का झींझक रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव लागू होने के बाद शुक्रवार की सुबह पहली बार ट्रेन के रुकने पर स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ चालक का स्वागत किया।

गाड़ी संख्या 04169 सूबेदारगंज–इंदौर साप्ताहिक स्पेशल को 7 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक झींझक स्टेशन पर प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:03 बजे ठहराव दिया गया है। हालांकि पहले दिन ट्रेन निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे की देरी से सुबह 10:38 बजे स्टेशन पहुंची।

इसके बावजूद नगरपालिका के सभासद सरोज यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे और ट्रेन के चालक बीएल मीना को पुष्पमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन सुबह 10:43 बजे इंदौर के लिए रवाना हुई।

यात्रियों में खुशी का माहौल वहीं, गाड़ी संख्या 04170 इंदौर–सूबेदारगंज साप्ताहिक स्पेशल 8 अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक झींझक स्टेशन पर दोपहर 3:55 बजे पहुंचेगी और 3:57 बजे प्रयागराज (सूबेदारगंज) के लिए रवाना होगी। ट्रेन के अतिरिक्त ठहराव से झींझक और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने रेलवे प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब इंदौर और प्रयागराज की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।