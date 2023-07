पूर्व फौजी के पुत्र का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मजदूरों को बांटने के लिए लाए रुपये भी गायब

पैलानी थाना के खप्टिहाकला गांव निवासी पूर्व फौजी के बड़े पुत्र 33 वर्षीय संजय सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में त्रिवेणी के पास शव मिला । रोड किनारे उसकी बाइक भी पड़ी थी। वह खदान संचालक खरेई अशोक यादव के पपरेंदा स्थित बालू के डंप पर कर्मचारी था। स्वजन का आरोप है कि वह मजदूरों को बंटाने के लिए 175000 लेकर वापस अपने गांव आ रहा था।

पूर्व फौजी के पुत्र का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कानपुर: पैलानी थाना के खप्टिहाकला गांव निवासी पूर्व फौजी सिकंदर सिंह के बड़े पुत्र 33 वर्षीय संजय सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कालेश्वर व पपरेंदा के बीच त्रिवेणी के पास शव मिला । रोड किनारे उसकी बाइक भी पड़ी थी। वह खदान संचालक खरेई अशोक यादव के पपरेंदा स्थित बालू के डंप पर कर्मचारी था। स्वजन का आरोप है कि वह मजदूरों को बंटाने के लिए 175000 लेकर वापस अपने गांव आ रहा था। घटना के बाद उसके रुपये गायब हैं। रुपयों को लेकर डंप में कहासुनी भी कुछ लोगों से हुई थी। खप्टिहा चौकी प्रभारी अशोक कुमार तिवारी ने बताया की प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे में मौत होने का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Nitesh Srivastava