एसडीएम ज्‍योत‍ि मौर्या और आलोक के बीच हुए व‍िवाद की कहानी यूपी ही नहीं देश में छाई हुई है। अब इससे म‍िलते हुए कई मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर देहात में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ज‍िसमें पत‍ि ने पत्‍नी पर आरोप लगाते हुए कहा क‍ि मजदूरी के पत्‍नी को पढ़ाया ल‍िखया लेक‍िन नौकरी लगते ही बीवी ने उसे छोड़ द‍िया।

Kanpur Dehat News: पत‍ि का आरोप पत्‍नी ने नौकरी लगने के बाद छोड़ा

कानपुर देहात, जेएनएन। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या का मामला अभी थमा नहीं कि उसी तरह से एक मामला रसूलाबाद में हुआ। पति ने पुलिस से आरोप लगाया कि साहब मेहनत कर रुपये लगाकर व कर्ज कर नर्सिंग का कोर्स कराया और सीएचसी रसूलाबाद में नौकरी लगने के बाद वह अलग रहने लगी और घर भी नहीं आती। वह समझौता चाहता है और साथ रहना चाहता है। वहीं पत्नी ने मारपीट करने का आरोप लगाया साथ ही बताया कि फरवरी माह में पति ने ही कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए वाद डाला था। कुछ रुपये पढ़ाई में लगाए जबकि बाकी उसकी मां ने दिए थे। प्रताड़ना से ही वह अलग कमरा लेकर रह रही। पुलिस ने पति से पूछताछ की है। मैथा के अर्जुन कुशवाहा का विवाह 2017 में सविता मौर्या संग हुआ। सविता इस समय संविदा पर रसूलाबाद सीएचसी में सीएचओ(सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी) के पद पर काम कर रही। अर्जुन ने बताया कि उसने मेहनत मजदूरी कर बीएससी नर्सिंग का कोर्स पत्नी को कराया था और 2022 में उसकी नौकरी सीएचओ पद पर लग गई तब से वह अलग रहने लगी है। कई बार साथ रहने को कहा पर आ नहीं रही। उसने समझौते के लिए प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया। वहीं, सविता ने बताया कि सीओ के यहां जाते समय रास्ते में पति ने उसे पीटा साथ ही आए दिन मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर ही वह अलग कमरा लेकर ड्यूटी के चलते रहने लगी। जब विवाह हुआ तो पति कुछ नहीं करते थे उसके घर व अपने घर से मिले खर्च से ही जीवन चल रहा था। अब दो वर्ष से मकान की ठेकेदार करते हैं। उसकी मां ने पांच लाख रुपये दहेज के रूप में पढ़ाई के लिए दिए थे, कुछ रुपये अर्जुन ने लगाया था। अर्जुन ने फरवरी में खुद ही तलाक के लिए वाद डाला वह दिल्ली में नौकरी करती थी तो उसकी नौकरी छुड़वा दिए, उसने कई बार रुपये भी नौकरी करते हुए दिए। लेकिन प्रताड़ित करने के चलते वह मानसिक रूप से टूट गई है।रसूलाबाद थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष से बातचीत की गई है जांच चल रही है।

