जीरो पॉवर्टी मिशन: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान तेज, कानपुर में 14,750 परिवार चिह्नित

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाकर शुरू की गई जीरो पावर्टी योजना अब जमीनी स्तर पर अमल में आ गई है। योजना के तहत ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को अलग-अलग विभागों की योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला विकास अधिकारी आत्मराम रस्तोगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। पूरे अभियान की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जे. जैन कर रहे हैं। टीम गांव-गांव पहुंचकर पात्र परिवारों का सत्यापन कर रही है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।

प्रशासन ने शुरुआती चरण में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25-25 गरीब परिवारों का चयन किया है। इस प्रक्रिया में अब तक 14,750 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इन परिवारों का विस्तृत सर्वे कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इसके आधार पर उन्हें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से पूर्ण रूप से संतृप्त कर उन्हें गरीबी के दायरे से बाहर निकालना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन व्यवस्था, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत, मनरेगा, स्वरोजगार, आजीविका मिशन, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित करीब 16 विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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