जीरो पॉवर्टी मिशन: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान तेज, कानपुर में 14,750 परिवार चिह्नित
कानपुर में जीरो पॉवर्टी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 14,750 परिवारों की पहचान की गई है। इन परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं स ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में जीरो पॉवर्टी योजना का क्रियान्वयन शुरू।
14,750 गरीब परिवारों की पहचान कर योजनाओं से जोड़ा।
आत्मनिर्भर बनाने हेतु 16 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाकर शुरू की गई जीरो पावर्टी योजना अब जमीनी स्तर पर अमल में आ गई है। योजना के तहत ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को अलग-अलग विभागों की योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला विकास अधिकारी आत्मराम रस्तोगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। पूरे अभियान की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जे. जैन कर रहे हैं। टीम गांव-गांव पहुंचकर पात्र परिवारों का सत्यापन कर रही है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।
प्रशासन ने शुरुआती चरण में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25-25 गरीब परिवारों का चयन किया है। इस प्रक्रिया में अब तक 14,750 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इन परिवारों का विस्तृत सर्वे कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इसके आधार पर उन्हें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से पूर्ण रूप से संतृप्त कर उन्हें गरीबी के दायरे से बाहर निकालना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन व्यवस्था, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत, मनरेगा, स्वरोजगार, आजीविका मिशन, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित करीब 16 विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
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दो चरणों में योजनावार पात्रता देख लाभान्वित किए गए ग्रामीण
|क्रम
|योजना
|लाभान्वित ग्रामीण
|1
|पीएम आवास
|11,497
|2
|राशन कार्ड
|1,715
|3
|जन आरोग्य योजना
|8,774
|4
|किसान सम्मान निधि
|2,371
|5
|दिव्यांगजन पेंशन
|324
|6
|विधवा पेंशन
|1,234
|7
|वृद्धावस्था पेंशन
|1,934
|8
|श्रम कार्ड
|9,162
|9
|शौचालय सहायता योजना
|7,926
|10
|स्वयं सहायता समूह
|7,827
|11
|बेसिक शिक्षा
|3,689
|12
|हर घर जल से नल
|7,983
|13
|एमकेएसवाई
|88
|14
|बाल सेवा योजना
|455
|15
|उज्ज्वला योजना
|10,570
|16
|विद्युत संयोजन
|7,195
अभियान से हजारों परिवारों की आय, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।
- अभिनव जे.जैन, सीडीओ।
जिन परिवारों को अब तक किसी कारणवश योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जा रहा है। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र परिवार किसी भी आवश्यक सरकारी सुविधा से वंचित न रहें। चिन्हित परिवारों की पात्रता की पुन: जांच करके अलग-अलग योजनाओं से लाभांवित किए जाने का काम शुरु हो गया है।
आत्मराम रस्तोगी, डीडीओ।