Kanpur : रात में खाना खाकर तौलिया लपेटकर घर से निकला था युवक, सुबह नदी किनारे फंदे पर लटका मिला शव

छौंकी गांव निवासी रमेश बाल्मीकि का 23 वर्षीय बेटा सनी मजदूरी करता था। सोमवार रात करीब दस बजे सनी खाना खाने के बाद तौलिया लपेटकर घर से निकला था। स्वजन ने समझा कि वह टहलने के लिए गया होगा। देर रात तक घर न लौटने पर पिता और भाई उसकी तलाश करने लगे। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने फंदे पर सनी का शव लटकने की जानकारी दी।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

Your browser does not support the audio element.