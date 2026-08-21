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प्रापर्टी के लिए अपने ही बने दुश्मन, बहन की प्रताड़ना से तंग आकर भाई ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया परिवार का दर्द

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:32 PM (GMT+05:30)

कानपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बड़ी बहन की प्रताड़ना से तंग आकर एक आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या कर ली। मृतक रवि दीक्षित के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी बहन छवि मिश्रा पर आरोप लगाए हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रवि दीक्षित की फाइल फोटो व घर पर परिवार के लोग व रिश्तेदार।

रवि दीक्षित की फाइल फोटो व घर पर परिवार के लोग व रिश्तेदार।

HighLights

  1. कानपुर में प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने की आत्महत्या।

  2. बड़ी बहन की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने जान दी।

  3. मृतक के सुसाइड नोट में बहन पर गंभीर आरोप।

जागरण , संवाददाता, कानपुर। कानपुर में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने जान दे दी। अपनी सगी बहन से प्रॉपर्टी को लेकर मिली प्रताड़ना से आहत भाई ने फंदा लगा लिया। मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है।

चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरम में एक युवक ने बड़ी बहन की प्रताड़ना से तंग आकर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम काम करते थे। घटना के पीछे की वजह प्रॉपर्टी का विवाद आई है। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई कर रही है।

चकेरी के कृष्णापुरम निवासी 38 वर्षीय रवि रवि दीक्षित आईटी सेक्टर एनटीटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम काम करते थे। मृतक रवि की पत्नी ज्योति दीक्षित के अनुसार शुक्रवार सुबह रवि ने घर के बाहर बने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। इस दौरान वह घर के कामकाज में व्यस्त थीं। वहां पहुंचने पर देखा तो शोर मचाया। इस पर पड़ोसी समेत पास ही रहने वाली छोटी बहन और बहनोई पहुंचे। इसके बाद उन्हें चद्दर पर लगे फंदे से नीचे उतारकर रामादेवी स्टेट टोरस हास्पिटल ले गए। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद करीब साढ़े 10 बजे डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई।

स्वजन शव लेकर घर पहुंचे। पुलिस कोएक सुसाइड नोट मिला जिस पर उन्होंने अपनी बड़ी बहन छवि मिश्रा पर प्रॉपर्टी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल से चद्दर, मोबाइल फोन के अलावा सुसाइड नोट को कब्जे में लिया है। इसके बाद यहां पहुंची फोरेंसिक टीम पहुंची। यहां रोती बिलखती पत्नी ज्योति दीक्षित ने बड़ी बहन पर आरोप लगाते हुए परिवार बर्बाद करने की बात कही ।

उन्होंने कहा कि उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। मामले में कृष्ण नगर चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि माता के पास से सुसाइड नोट मिला है। उसकी हैंडराइटिंग में मिलान किया जाएगा। वहीं, भाई की मौत की खबर पाकर बड़ी बहन अपने पति के साथ घर पहुंची लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वह दोनों वहां से चले गए । हालांकि उन्होंने आरोप पर कुछ नहीं कहा। रिश्तेदारों ने भी बड़ी बहन पर लंबे समय से प्रताड़ित करने की बात स्वीकारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।