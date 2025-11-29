Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: खबरदार! यूपी में हवा की बढ़ने लगी रफ्तार, अगले 24 घंटे पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    कानपुर में उत्तर-पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। हवा की गति बढ़ने से बादल छंट रहे हैं। ध्रुवीय भंवर कमजोर होने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों ने दिन में भी ठंड महसूस की और गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अगले चौबीस घंटे के दौरान और भी ज्यादा असर दिखाएगा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सर्दी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह बादलों का असर कम होना और ध्रुवीय भंवर का कमजोर होना भी माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से मौसम में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा जो अगले चौबीस घंटे के दौरान और भी ज्यादा असर दिखाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हवा की गति बढ़ने से बादलों के छंटने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे सर्दी भी अपना असर दिखाने लगी है। शुक्रवार को दिन में भी लोगों ने सर्दी महसूस की और शाम होने के बाद से पूरी आस्तीन के स्वेटर व जैकेट की जरूरत महसूस होने लगी।

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार ध्रुवीय भंवर जब कमजोर होता है तो कई महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से भयंकर ठंड की लहरें शुरू हो जाती हैं। शुक्रवार को मौसम में इसके संकेत मिले हैं। इसके साथ ही पश्चिम से आने वाले विक्षोभ की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी हो सकती है और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान नीचे चला जाएगा।

    शनिवार को हवा की औसत गति सात से आठ किमी और रविवार को 11 से 12 किमी प्रति घंटा रहने के आसार हैं। इससे सर्दी का असर बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। रात का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। हवा की अधिकतम औसत गति भी दो किमी प्रति घंटा रही है।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में कब होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, निर्वाचन आयोग के लिए क्या हैं 2 बाधाएं; पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा?

    यह भी पढ़ें- UP Weather Update: जाते-जाते नवंबर दिखा रहा रंग, तेजी से बढ़ा रहा ठंड; IMD ने जारी किया अलर्ट