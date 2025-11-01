8 करोड़ की लागत से बिठूर में बनेगा विजलेंस भवन, भूमि पूजन हुआ

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्यानपुर ब्लाक के परगही कछार में मंधना गंगा बैराज से गोरहा रोड पर विजलेंस विभाग के नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन व हवन किया गया। फिलहाल अभी ग्वालटोली में किराए की बिल्डिंग पर विजलेंस विभाग कर रहा है।

8 करोड़ 10 लाख की लागत से 2000वर्ग गज की ग्राम समाज की जमीन पर इस भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी करवाएगा।अपर निदेशक विजलेंस मंजिल सैनी,एसपी सीआईएस जांच लेखा सेक्टर अयोध्या नीति द्विवेदी,एसपी अभिसूचना कानपुर सेक्टर अभय मिश्रा ने भूमि पूजन व हवन किया।