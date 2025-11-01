Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8 करोड़ की लागत से बिठूर में बनेगा विजलेंस भवन, भूमि पूजन हुआ

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक में विजिलेंस विभाग के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह भवन 8 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से 2000 वर्ग गज की जमीन पर बनेगा। वर्तमान में, विभाग किराए के भवन में चल रहा है। भूमि पूजन में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

    prefferd source google
    Hero Image

    8 करोड़ की लागत से बिठूर में बनेगा विजलेंस भवन, भूमि पूजन हुआ। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्यानपुर ब्लाक के परगही कछार में मंधना गंगा बैराज से गोरहा रोड पर विजलेंस विभाग के नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन व हवन किया गया। फिलहाल अभी ग्वालटोली में किराए की बिल्डिंग पर विजलेंस विभाग कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8 करोड़ 10 लाख की लागत से 2000वर्ग गज की ग्राम समाज की जमीन पर इस भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी करवाएगा।अपर निदेशक विजलेंस मंजिल सैनी,एसपी सीआईएस जांच लेखा सेक्टर अयोध्या नीति द्विवेदी,एसपी अभिसूचना कानपुर सेक्टर अभय मिश्रा ने भूमि पूजन व हवन किया।

    इस मौके पर एसपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी,एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार व पीडब्ल्यूडी से अधिशाषी अभियंता राकेश यादव,सहायक अभियंता राहुल सिंह,अवर अभियंता प्रदीप कुमार,श्यामसुंदर,सुरजीत,सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।