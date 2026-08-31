दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदेभारत पर पथराव, कोच का शीशा टूटा; CCTV से पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस पर चंदारी स्टेशन के पास सोमवार सुबह पथराव हुआ। इससे एक कोच का शीशा चटक गया।

ट्रेन में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपित की पहचान हुई है। दूसरी ओर इस मामले में जांच के लिए टीम चंदारी स्टेशन पर सोमवार सुबह पहुंची है।

नई दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस रविवार सुबह चंदारी के पास पहुंची ही थी कि एक युवक ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से एक कोच का शीशा चटक गया।

इस पर ट्रेन रोक दी गई। रेलवे कंट्रोल को मैसेज भेजा गया, जिस पर जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच की। इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। कानपुर सेंट्रल की टीम चंदारी पहुंचकर इस मामले की पड़ताल कर रही है।