Kanpur Mandi Bhav: 6 जनवरी 2026 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 6 January 2026: कानपुर के खुले बाजार में मंगलवार को अनाज, दलहन, तिलहन, दाल, चावल और खाद्य तेलों के थोक भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं, चना और अरहर के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ दालों में हल्की तेजी दर्ज की गई। बाजरा, मक्का और जौ के दाम मांग के अनुसार बने रहे। तिलहन वर्ग में सरसों और मूंगफली के भाव में सामान्य कारोबार देखा गया। आटा, मैदा और सूजी के दाम में भी कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं रहा।