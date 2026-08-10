फर्रुखाबाद में गंगा में आई बाढ़ में डूबकर बुजुर्ग की मौत, भैंस चराने गए थे खेत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा में आई बाढ़ की वजह से पहले मकान गिरने शुरू हुए और अब डूबने से बुजुर्ग की मौत की घटना सामने आई। थाना कंपिल के गांव अर्जुन नगला निवासी 70 वर्षीय महेश यादव रविवार दोपहर भैंस चराने खेत गए थे। वह शाम को घर नहीं पहुंचे। इससे स्वजन उनकी तलाश करने लगे, लेकिन उनका पता नहीं चला।

सूखी बूढ़ी गंगा में इस समय गंगा में आई बाढ़ का पानी भरा है। सोमवार सुबह कुछ ग्रामीणों को बूढ़ी गंगा में भरे पानी में शव उतराता दिखाई दिया। उन्होंने बाहर निकाला तो वह शव महेश यादव का था। घटना की जानकारी मिलने पर स्वजन रोने बिलखने लगे। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।