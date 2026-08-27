Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

UPTET 2026 में उत्तीर्ण होने का पता चलते शिक्षकों में खत्म हुआ भविष्य को लेकर डर, कानपुर के 3742 को पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:53 AM (IST)

यूपीटीईटी-2026 का परिणाम जारी होने से कानपुर के उन सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें नौकरी बचाने के लिए यह परीक्षा पास करनी थी। कई शिक्षकों ने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ तैयारी कर सफलता हासिल की, जिससे उनके भविष्य की अनिश्चितता खत्म हुई।

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 का इंतजार बुधवार रात खत्म हो गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज की ओर से परिणाम जाते ही सबसे ज्यादा खुशी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के उन शिक्षकों को हुई, जिनको टीईटी क्वालीफाई न होने पर नौकरी जाने की चिंता सता रही थी।

परिणाम देखकर उनमें नौकरी की अनिश्चितता को लेकर संशय खत्म हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। जिले से करीब 3742 सरकारी शिक्षक व शिक्षिकाओं को टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया था। वहीं, टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सामान्य अभ्यर्थियों में भी हर्ष बना रहा।

शिक्षिका अर्चना कटियार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 18 साल पहले अध्यापक पद पर नौकरी ज्वाइन की थी। दिसंबर 2025 में अचानक यूपीटीईटी की अनिवार्यता का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। सिंगल पेरेंट होने की वजह से बच्चे और स्वजनों की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी। हिम्मत जुटाकर नौकरी और घर परिवार की देखभाल के साथ टीईटी की तैयारी में जुटी। अब क्वालीफाई होने का संदेश पाकर भविष्य को लेकर चिंता खत्म हो गई है।

प्रधानाध्यापक कुंवर प्रशान्त सिंह ने बताया कि एक लंबे समय दोबारा प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अचानक फरमान जारी किया जाना उचित नहीं था। लेकिन फिर भी तैयारी में जुटे और टीईटी क्वालीफाई करने में सफलता पाई। यह परिणाम शिक्षकों के ऊपर लगे प्रश्नचिह्नों को मिटाने के लिए हैं। शिक्षक अपनी प्रतिभा से कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम है।

वहीं, शिक्षक महासभा के प्रांतीय संयोजक अनुग्रह त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में नौकरी में कार्यरत शिक्षकों के लिए यूपीटीईटी अनिवार्य करना उचित नहीं था। लेकिन शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से एक बार फिर साबित किया है। उनमें किसी प्रकार की योग्यता की कमी नहीं है। उनका यह प्रदर्शन हर उस आलोचना का जवाब है जो परिषदीय विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश को संदेह की नजर से देखते हैं।

ये है प्रकरण

सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए समय-सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है। जिले के आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में पदस्थ 6195 में से 3742 शिक्षकों को 31 अगस्त तक 2028 तक हर हाल में टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। 30 मई को यह फैसला आने के बाद वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गईं थीं। क्योकि उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाले फैसले में टीईटी की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।

विभागीय जानकारों के अनुसार, जिले का औसतन परिणाम 72 प्रतिशत रहा है। ऐसे में जो सरकारी शिक्षक टीईटी क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं। सरकार आगे विशेष टीईटी कराने की कार्ययोजना बना रही है। ऐसे शिक्षकों को उसमें शामिल होकर टीईटी क्वालीफाई करने का अवसर मिलेगा।