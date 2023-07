बार एसोसिएशन की आम सभा में मंगलवार दोपहर हंगामा हो गया। कुछ अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। कुर्सियां उठाकर फेंक दी गईं। खबर लिए जाने तक तक हंगामा जारी है। चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन कार्यकारिणी और एल्डर्स कमेटी में पिछले एक माह से रार चल रही है। दोनों ही समय-समय पर बैठके कर एक-दूसरे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते रहे हैं।

कानपुर बार एसोसिएशन की आम सभा में हंगामा, अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे पर फेंकी कुर्सियां; हाथापाई

जागरण संवाददाता, कानपुर: बार एसोसिएशन की आम सभा में मंगलवार दोपहर हंगामा हो गया। कुछ अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। कुर्सियां उठाकर फेंक दी गईं। खबर लिए जाने तक तक हंगामा जारी है। चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन कार्यकारिणी और एल्डर्स कमेटी में पिछले एक माह से रार चल रही है। दोनों ही समय-समय पर बैठके कर एक-दूसरे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते रहे हैं। कार्यकारिणी ने एल्डर्स कमेटी के प्रस्तावों के विरोध में मंगलवार को आम सभा बुलाई थी। मंगलवार दोपहर शुरू हुई आम सभा इस पर सोमवार को एल्डर्स कमेटी ने बैठक कर बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी और महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव को सदस्यता से निलंबत कर दिया था। प्रस्तावित आम सभा को अवैधानिक बताते हुए रोकने के लिए कहा था। इसके बावजूद कार्यकारिणी ने आम सभा दोपहर में शुरू की। एल्डर्स कमेटी के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी। तभी कुछ अधिवक्ता बार एसोसिएशन दफ्तर पहुंचे और आम सभा बुलाने का विरोध करने लगे। इसके बाद वाव-विवाद की स्थित बनी और हंगामा होने लगा। कुछ अधिवक्ताओं ने कुर्सियां फेंकना चालू कर दिया।

Edited By: Abhishek Pandey