UP Weather Update: कानपुर में सुबह से खिली धूप ने बढ़ाई उमस वाली गर्मी, शाम तक वर्षा के आसार

UP Weather Update Today कानपुर में बुधवार सुबह से तेज धूप के साथ उमस लोगों को परेशान कर रही है। मंगलवार की शाम शहर में अलग-अलग हिस्से में 15 से लेकर 25 मिनट तक वर्षा हुई। उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों ने इससे काफी राहत महसूस की। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रूठे बादलों के लौटने के साथ ही मानसून वर्षा के आसार फ‍िर बन रहे हैं।

Kanpur Weather Update: कानपुर में शाम तक वर्षा के आसार

