यूपी वेटरंस क्रिकेट से जुड़ेंगे छह नए जिले, एजीएम में होगी घोषणा

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश में वेटरंस क्रिकेट को बढ़ाने में प्रयासरत यूपी वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में छह नए जिलों के जुड़ने की घोषणा की जाएगी।

30 अगस्त को शहर में होने वाली 28वीं वार्षिक आमसभा में इटावा, मऊ, जालौन, हापुड़, झांसी व मुजफ्फर नगर की टीम एसोसिएशन की लीग में शामिल की जाएगी। छह नए जिलों के जुड़ने से एसोसिएशन का प्रसार 35 जिलों में हो जाएगा और वहां पर वेटरंस क्रिकेट का आयोजन कर जिलों के खिलाड़ियों को मंच दिया जाएगा।