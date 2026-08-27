यूपी वेटरंस क्रिकेट से जुड़ेंगे छह नए जिले, एजीएम में होगी घोषणा
यूपी वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की 30 अगस्त को कानपुर में होने वाली वार्षिक आमसभा में छह नए जिलों को जोड़ने की घोषणा की जाएगी। इससे एसोसिएशन का विस्तार 35 जिलों तक हो जाएगा, जिससे पूर्व क्रिकेटरों को एक नया मंच मिलेगा।
HighLights
30 अगस्त को कानपुर में वार्षिक आमसभा होगी।
इटावा, मऊ सहित छह नए जिले जुड़ेंगे एसोसिएशन से।
वेटरंस क्रिकेट का विस्तार अब 35 जिलों तक।
जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश में वेटरंस क्रिकेट को बढ़ाने में प्रयासरत यूपी वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में छह नए जिलों के जुड़ने की घोषणा की जाएगी।
30 अगस्त को शहर में होने वाली 28वीं वार्षिक आमसभा में इटावा, मऊ, जालौन, हापुड़, झांसी व मुजफ्फर नगर की टीम एसोसिएशन की लीग में शामिल की जाएगी। छह नए जिलों के जुड़ने से एसोसिएशन का प्रसार 35 जिलों में हो जाएगा और वहां पर वेटरंस क्रिकेट का आयोजन कर जिलों के खिलाड़ियों को मंच दिया जाएगा।
एसोसिएशन की ओर से पिछले कई वर्षों से प्रदेश में वेटरंस क्रिकेट और पूर्व क्रिकेटरों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। वार्षिक आमसभा में छह नए जिलों को एसोसिएशन की मान्यता दी जाएगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. आइएम रोहतगी ने बताया कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के हर जिले को जोड़ना है ताकि वहां के वेटरंस खिलाड़ियों की प्रतिभा को नया मंच दिया जा सके। एसोसिएशन इस बार भी पिछले वर्ष की तरह वेटरंस लीग का आयोजन कर वेटरंस क्रिकेट को नई दिशा दी जाएगी।