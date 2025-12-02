Kanpur Train Accident: मुरी और रीवा एक्सप्रेस में धुआं देख यात्रियों में अफरातफरी, प्लेटफार्म पर कूदे यात्री
Indian railways News: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मुरी और रीवा एक्सप्रेस में धुएं के कारण यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मुरी एक्सप्रेस में अग्निशमन यंत् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian railways / UP Train Accident: कानपुर सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन में धुआं देखकर अफरातफरी मच गई। धुएं की वजह से आग लग जाने का शोर हुआ और यात्री ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतर आए। इसकीसूचना रेलवे अधिकारियों को मिली तो जांच की गई। ये हादसे मुरी और रीवा एक्सप्रेस में हुए।
मुरी एक्सप्रेस में अग्निशमन यंत्र का धुआं
मुरी एक्सप्रेस के कोच में अग्निशमन यंत्र का धुआं देख यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर वे आग लगने का शोर करते हुए प्लेटफार्म पर पर आ गए। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन की जांच की तो आग की पुष्टि नहीं हो सकी। जानकारी में आया कि किसी यात्री से अग्निशमन यंत्र (फायर एस्टिंग्यूशर) दब गया जिसका धुआं देख आग की अफवाह फैल गई। ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।
संभलपुर से जम्मूतवी जा रही थी ट्रेन
संभलपुर से जम्मूतवी जा रही 18309 मुरी एक्सप्रेस में गार्ड के डिब्बे से मिले कोच में किसी यात्री से अग्निशमन यंत्र चालू हो गया। उससे निकलने वाला पाउडर धुएं जैसा प्रतीत हुआ तो यात्रियों ने समझा कि कोच में आग लग गई है। इस बीच ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची तो यात्री कोच से कूदकर बाहर आने लगे। रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू की लेकिन आग की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि किसी यात्री ने अग्निशमन यंत्र चालू कर दिया, कुछ लोगों ने आग की अफवाह फैला दी। जांच कराने पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। किसी कोच की ब्रेक असेंबली भी जाम नहीं हुई। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि किसी ट्रेन में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई।
इधर, रीवा एक्सप्रेस के कोच के कूड़े में लगी आग
रीवा एक्सप्रेस के जनरल कोच में कूड़े में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शौचालय के पास धुआं उठते देख यात्री प्लेटफार्म पर कूद गए। वेंडरों ने कूड़े पर पानी डालकर आग को बुझाया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने घटना से इनकार किया है। रीवा एक्सप्रेस के इंजन के पीछे जनरल कोच में यात्री भरे हुए थे। जगह न मिलने पर कई यात्री शौचालय के पास खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। यहीं पर कूड़ा भी एकत्र था। किसी यात्री ने बीड़ी पीकर फेंकी तो वह कूड़े पर जा गिरी। इससे कूड़े में धुआं उठने लगा। कोच में धुआं देख यात्रियों ने आग लगने का शोर मचाया। यात्रियों का कहना है कि वे धुआं उठते देख और आग का शोर सुन कोच से बाहर आ गए। वहीं कानपुर सेंट्रल आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसएन पाटीदार ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है।
