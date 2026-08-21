यूपी टी-20 की टिकट दर घोषित, ग्रीन पार्क में 12 मैच, 49 रुपए में महिलाएं देख सकेगी मुकाबले

जागरण संवाददाता कानपुर। यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण में 28 अगस्त से ग्रीन पार्क में होने वाले मैच के लिए गवर्नर काउंसिल की ओर से मैच टिकट का प्रारूप जारी किया गया। यूपी टी-20 के चेयरमैन डा. संजय कपूर और यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने टिकट का प्रारूप जारी करते हुए टिकट दरें घोषित की। कानपुर में होने वाले मैच में महिलाओं 49 रुपए में मैच देख सकेंगी।

ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुई वार्ता में चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि शुक्रवार रात से ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। स्टेडियम के बाहर मेगा काउंटर से सोमवार को टिकट की बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की बी जनरल गर्ल्स वर्ग की टिकट 49 रुपए में मिलेगी। यह सिर्फ महिलाओं के लिए हुए जिसकी काउंटर से बिक्री होगी। स्टेडियम के बी, सी, ई स्टैंड की टिकट दर 99, सी बालकनी की दर 149, ग्राउंड पवेलियन की दर 200, डी चेयर की टिकट 249 और अन्य बालकनी की दर 349 रखी गई है।