Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

यूपी टी-20 की टिकट दर घोषित, ग्रीन पार्क में 12 मैच, 49 रुपए में महिलाएं देख सकेगी मुकाबले

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:45 PM (IST)

यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण के मैच 28 अगस्त से कानपुर के ग्रीन पार्क में शुरू होंगे। टिकट की दरें घोषित कर दी गई हैं, जिसमें महिलाएं 49 रुपये में मैच देख सकेंगी और ऑनलाइन बिक्री शुक्रवार रात से शुरू होगी।

News Article Hero Image

HighLights

  1. यूपी टी-20 लीग 28 अगस्त से ग्रीन पार्क कानपुर में।

  2. महिलाओं के लिए विशेष 49 रुपये का टिकट उपलब्ध।

  3. ऑनलाइन टिकट बिक्री शुक्रवार रात से होगी शुरू।

जागरण संवाददाता कानपुर। यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण में 28 अगस्त से ग्रीन पार्क में होने वाले मैच के लिए गवर्नर काउंसिल की ओर से मैच टिकट का प्रारूप जारी किया गया। यूपी टी-20 के चेयरमैन डा. संजय कपूर और यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने टिकट का प्रारूप जारी करते हुए टिकट दरें घोषित की। कानपुर में होने वाले मैच में महिलाओं 49 रुपए में मैच देख सकेंगी।

ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुई वार्ता में चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि शुक्रवार रात से ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। स्टेडियम के बाहर मेगा काउंटर से सोमवार को टिकट की बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की बी जनरल गर्ल्स वर्ग की टिकट 49 रुपए में मिलेगी। यह सिर्फ महिलाओं के लिए हुए जिसकी काउंटर से बिक्री होगी। स्टेडियम के बी, सी, ई स्टैंड की टिकट दर 99, सी बालकनी की दर 149, ग्राउंड पवेलियन की दर 200, डी चेयर की टिकट 249 और अन्य बालकनी की दर 349 रखी गई है।

दर्शकों के लिए रोमांच के साथ पुरस्कार

यूपी टी-20 लीग के मैच में दर्शकों के लिए मैथ के रोमांच के साथ पुरस्कार की बरसात की जाएगी। हर दिन होने वाले माचो में 100 लकी ड्रॉ पुरस्कार दिए जाएंगे। फाइनल लकी ड्रा और फन ऑफ द मैच को भी पुरस्कृत किया जाएगा। कैच ऑफ द मैच वाले क्रिकेट प्रेमी को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।