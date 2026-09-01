यूपी टी-20 लीग के प्लेऑफ मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखने की तैयारी, 3 सितंबर से इकाना में होगा मुकाबला
यूपी टी-20 लीग के प्लेऑफ मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखने की तैयारी चल रही है, ताकि बारिश से मैच ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के प्ले ऑफ मुकाबलों के लिए रिजर्व डे सुरक्षित किए गए हैं। यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल की ओर से वर्षा होने की स्थिति में मैच का मजा खराब नहीं हो, इसलिए रिजर्व डे की योजना बनाई जा रही है।
जिस पर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और गवर्निंग काउंसिल के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच मंथन जारी है। इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है।
सोमवार को यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के प्ले आफ मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी। कानपुर में हो रही रुक-रुककर हो रही वर्षा के कारण अहम मुकाबलों का आयोजन स्थल बदलने का निर्णय लिया गया है।
अब गवर्निंग काउंसिल लखनऊ में वर्षा के कारण मैच न धुले इसलिए रिजर्व डे की ओर जा रहा है। ताकि उप्र के क्रिकेटरों को प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त मौका मिल सके और वे यूपी टी-20 लीग के प्ले आफ में दम दिखाकर आइपीएल फ्रेंचाइजी का ध्यान आकर्षित कर सके।
गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि योजना बनाई जा रही है। गवर्निंग काउंसिल, फ्रेंचाइजी ओनर्स, यूपीसीए और ब्राडकास्ट से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। ताकि तीन सितंबर को क्वालीफायर व एलिमिनेटर मुकाबले, चार सितंबर को दूसरा क्वालीफायर तथा छह को होने वाला फाइनल 20-20 ओवर के हो सके।